E' la Russia la quarta semifinalista

Russia quanto basta per approdare in semifinale di Davis. Nè Rublev, nè Medvedev hanno incantato, ma è stata sufficiente una prestazione essenziale per aver ragione di una Svezia combattiva. Dopo il successo al tie break del terzo di Rublev su Elias Ymer, Daniil Medvedev non ha fallito il match point. La Svezia è un affare di famiglia e il secondo singolarista è Mikael Ymer, fratello di Elias. 6-4 6-4, match che il russo favorito ha portato a casa nonostante i problemi al servizio evidenziati da ben 9 doppi falli. Un handicap che Medvedev ha gestito riuscendo quasi sempre a comandare il gioco ed evitare le insidie di un terzo set che avrebbe poi riaperto non solo la partita, ma la sfida, vista la pericolosità del doppio svedese. Invece l'alternanza tra colpi e passaggi a vuoto ha lasciato al russo il comando delle operazioni fino al 6-4 finale. La Russia raggiunge quindi la Germania nella seconda semifinale, quella in programma domani a Madrid. Sempre a Madrid, ma oggi la prima, la sfida balcanica tra i serbi di Djokovic e i croati giustizieri dell'Italia a Torino.