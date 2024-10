TENNIS È morta a 89 anni Lea Pericoli, la 'Divina' del tennis italiano Nel 2010, venne ospite del programma "Terrazza Kursaal" della San Marino Rtv, in occasione della vittoria del secondo premio al Bancarella Sport con il libro “Questa Bellissima Vita”.

E' morta Lea Pericoli, 89 anni, la 'signora' del tennis italiano. Lo annuncia la Federtennis. Ex tennista, conduttrice televisiva, telecronista sportiva, è stata cinque volte finalista nel doppio agli Internazionali d'Italia. Al Roland Garros è entrata quattro volte negli ottavi di finale Detiene il record del maggior numero di titoli vinti ai Campionati italiani assoluti di tennis, ventisette, ritirandosi a quarant'anni come campionessa in carica in tutte e tre le specialità.

Signora in campo, regina in campo e maestra di eleganza, è stata una delle prime donne a raccontare il tennis su giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli. Classe e stile hanno caratterizzato tutta la sua storia. La storia della campionessa da record del tennis italiano, con 27 titoli all'attivo nei campionati nazionali in singolare, doppio e doppio misto.

Nei tornei del Grand Slam, ha raggiunto quattro volte gli ottavi al Roland Garros (1955, 1960, 1964 e 1971) e tre volte sull'erba di Wimbledon (1965, 1967 e 1970). Numero 1 d'Italia per 14 anni tra il 1959 e il 1976, record assoluto, e per altre quattro volte numero 2 (1960, 1961, 1962 e 1973). Ha giocato 29 incontri in nazionale, con un record di otto vittorie in singolare e sei in doppio.

