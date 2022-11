CICLISMO È morto Davide Rebellin, l'ex ciclista travolto da un camion

L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto in un incidente stradale nel vicentino. Rebellin era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion. Il camionista non si sarebbe accorto dell'incidente, proseguendo la sua corsa. Annullata la presentazione della Maglia Rosa. "Rimango tremendamente scioccato nell'apprendere questa triste notizia", ha detto Vincenzo Nibali, a lungo compagno di nazionale di Davide. Sono stati 103 i ciclisti che hanno perso la vita sulle strade italiane nei primi otto mesi dell'anno, secondo i dati forniti dall'Associazione sostenitori Polstrada. Un incidente, ricorda l'Asaps, che sembra la fotocopia di quello in cui morì nel 2017 Michele Scarponi. "La scia di sangue sulle strade - commenta il presidente Giordano Biserni - purtroppo continua, con una particolare crudeltà anche per i ciclisti".

