E' morto Donato Sabia

L'atletica leggera italiana che piange la scomparsa di Donato Sabia, vittima del coronavirus. 56 anni, due volte finalista degli 800 metri ai Giochi olimpici, da giorni era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Potenza, dopo aver perso il padre sempre per il Covid-19. In carriera, Sabia ha conquistato la vittoria agli Europei indoor di Goteborg e il quinto posto nella finale della staffetta 4x400 al Campionati mondiali di Helsinki nel 1983.