E' morto Jacques Rogge.

Il mondo olimpico è in lutto, è morto all'età di 79 anni l'ex presidente del Cio, Jacques Rogge. Chirurgo ortopedico con una laurea in medicina sportiva, Rogge è stato l'ottavo presidente nella storia del Cio, ricoprendo l'incarico dal 2001 al 2013 prima di passare il testimone a Thomas Bach. "Amava lo sport e stare con gli atleti - ha ricordato l'attuale presidente del CIO - sarà ricordato in particolare per aver difeso lo sport giovanile e per aver inaugurato i Giochi Olimpici Giovanili. L'intero Movimento Olimpico piangerà profondamente la perdita di un grande amico e un appassionato di sport".

