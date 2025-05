CICLISMO E' partito il Giro d'Italia

Il Giro numero 108 della storia fa già storia a sé con la partenza da dall'Albania, mai prima di oggi. E' prima di tutto il Giro di chi non c'è: Tadej Pogacar, dominatore della passata edizione, che lascia il ruolo di primo, anzi Primoz favorito, al connazionale Roglic, lui che invece aveva vinto la Corsa Rosa nel 2023. La sua squadra, la Red Bull Bora Hansgrohe, punta su di lui per conquistare il suo primo grande Giro. Tra gli avversari dello sloveno riflettori puntati sullo spagnolo Juan Ayuso, capitano promosso dalla Emirates in vece di Pogacar, reduce dal bel duello proprio con Roglic nella Tirreno Adriatico. Un vero e proprio scontro generazionale se è vero come è vero che il giovane spagnolo ha ben 13 anni in meno dell'esperto sloveno. Outsider il compagno di squadra di Ayuso, Adam Yates, Poi Richard Carapaz che vinse nel 2019 e Bernal nel 2021. Italia con 48 corridori, ma senza Filippo Ganna e Jonathan Milan, le speranze di classifica sono aggrappate a Giulio Ciccone della Lidl Trek e a qualche sorpresina o sorpresona di giornata.

