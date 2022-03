CICLISMO E' Pogacar il re dei due mari, ed ora lo sloveno prepara la Sanremo Pogacar vince la Tirrreno – Adriatico, il connazionale Roglic la Parigi – Nizza

E' Pogacar il re dei due mari, ed ora lo sloveno prepara la Sanremo.

Entrambi saranno i grandi attesi della Milano-Sanremo Pogacar prosegue nelle conquiste dopo essersi aggiudicato il Giro degli Emirati, mette tutti in fila anche alla classica Tirreno-Adriatico. Il 23 enne sloveno, reduce anche dal successo alle Strade Bianche ora non può che pensare all'altra super classica come la Milano-Sanremo di sabato 19 marzo. Uno capace di vincere due Tour De France è già di diritto un uomo da battere ma nell'ultimo periodo ha ulteriormente alzato l'asticella e ha fatto sua la Tirreno-Adriatico diventando il re dei due mari precedendo nella generale il danese Jonas Vingegaard e lo spagnolo Mikel Landa.

Primo degli italiani Damiano Caruso settimo. Filippo Ganna ha vinto la prima a crono, ma un po' troppo poco per gli italiani rimasti a mani vuote. La Slovenia ride perchè si sta creando un vero e proprio derby tra Pogacar e Roglic che in Francia ha vinto la Parigi – Nizza. Simon Yates davanti a tutti nell'ultima tappa con 9 secondi sul belga Van Aert terzo Roglic al quale bastava arrivare tra i primi per mantenere la leadership nella generale.

Sabato si prevede una Milano-Sanremo tutta da vedere.

