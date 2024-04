BASKET Ecco chi sono i più grandi giocatori italiani della storia Il nostro Andrea Renzi ripercorre le leggende del basket azzurro

Elencare tutti i grandi giocatori azzurri esistiti è impresa dura e si rischia di lasciarne molti fuori. Se ci basiamo sull'opinione generale di giocatori, allenatori e addetti ai lavori, quelli che possono ambire al titolo di miglior azzurro di sempre sono i seguenti. Carlton Myers: giocatore dominante nel nostro campionato negli anni novanta - inizio nuovo millennio. Grandissimo attaccante e probabilmente il più dotato atleticamente, fattore che avrebbe favorito il suo inserimento negli USA. Danilo Gallinari: l'italiano che ha avuto il miglior impatto in NBA; giocatore duttile, capace di ricoprire due ruoli, valido in attacco e in difesa. E' stato l'azzurro più dominante degli ultimi dodici - tredici anni.

Dino Meneghin: è stato l'italiano più quotato negli anni settanta e ottanta. Fungeva da gregario per le stelle, eccelleva in difesa, a rimbalzo, nei blocchi, faceva propri i palloni sporchi e come gregario è stato uno dei più grandi di sempre a livello globale. Una volta il grande Julius Erving leggenda della NBA, prima di una partita amichevole andò da lui e gli disse: io ti conosco, so tutto di te e della tua leggenda. E ai tempi chi non giocava in NBA aveva una considerazione quasi nulla. Dino è stato l'azzurro più vincente. Antonello Riva: miglior realizzatore italiano di sempre, aveva anche i muscoli che gli avrebbero permesso di competere oltre oceano, giocava negli anni ottanta - inizio anni novanta.

