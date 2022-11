PARIGI 2024 Ecco "Phryge" mascotte di Parigi 2024

I francesi svelano "Phryge" piccolo berretto simbolo di libertà, inclusività e capace di sostenere le grandi cause. Per la precisione sono due, c'è la versione Olimpica e quella Paralimpica ed entrambe hanno il logo di Parigi 2024 sul petto. Le mascotte richiamano un tipo di copricapo che è diventato simbolo di libertà nel corso della storia francese, riferimento collettivo per arte e istituzioni. Conosciuto anche come berretto della libertà, il berretto frigio è tornato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, pronto a mostrare al mondo il suo coraggio, la determinazione e la volontà di raggiungere un obiettivo. Da quando Shuss, una creatura rossa, bianca e blu sugli sci, ha fatto la sua comparsa ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble 1968, le mascotte sono diventate vere e proprie ambasciatrici festose del Movimento Olimpico.

