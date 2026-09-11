Eddie Dunbar vince la 19ª tappa della Vuelta, con arrivo in salita a Estepona. Beffato Santi Buitrago, che a 2 km dal traguardo si era portato in testa in solitario e sembrava poter far sua la frazione. Ci si aspettava grande battaglia tra il gruppo maglia rossa, ma gli uomini di classifica si muovono solo nel finale, con i primi cinque della generale che restano tutti assieme fino all'arrivo. Enric Mas resta dunque in testa, con 1'37” su Primosz Roglic e 3'01” su Felix Gall. Domani ultima tappa di alta montagna, con quasi 5000 metri di dislivello e arrivo sull'inedita salita di Collado del Alguacil, con tratti oltre il 20% di pendenza.







