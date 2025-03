ELEZIONI CIO Elezioni Cio: sono sette i candidati alla Presidenza Il tedesco Thomas Bach lascia dopo 12 anni. È in carica dal 10 settembre 2013. San Marino come altri Stati non ha rappresentanti all'interno dei Membri del Cio che voteranno il Presidente

Il CIO ha sede a Losanna, Svizzera, e vi aderiscono 205 Comitati Olimpici Nazionali, tra cui il Cons. È composto da un centinaio di membri che si riuniscono almeno una volta all'anno. È lo stesso Comitato a scegliere i propri membri per cooptazione. Un gruppo ristretto dominante, che voterà il successore di Thomas Bach. Il tedesco è in carica dal 10 settembre 2013. Sotto la sua presidenza, il CIO ha deciso di rinviare al 2021 i Giochi della XXXII Olimpiade a causa della pandemia di COVID-19. Olimpiadi indimenticabili anche per San Marino con le storiche tre medaglie olimpiche conquistate a Tokyo. Tornando alle elezioni che cominceranno domani, la sessione del CIO elegge, con ballottaggio segreto, il Presidente fra i suoi membri, per una durata di otto anni, rinnovabile una volta per altri quattro anni.

Una battaglia elettorale nella quale sono in ballo questioni di geopolitica - le Olimpiadi di Los Angeles nell'era Trump, il tema transgender ai Giochi, la riammissione di atleti russi. In corsa sette candidati, con tre che sono decisamente favoriti rispetto agli altri. Si tratta del presidente di 'World Athletics' Sebastian Coe, dello spagnolo Juan Antonio Samaranch jr, figlio dell'ex presidente in carica dal 1980 al 2001, e dell'olimpionica del nuoto Kirsty Coventry, 41enne ministro dello sport e dei giovani dello Zimbabwe. Se eletta, sarebbe la prima donna e il primo rappresentante dell'Africa ai vertici del Cio. L'elezione avviene in più fasi. Le votazioni si svolgono a porte chiuse. Ad ogni tornata, il candidato con il minor numero di consensi viene eliminato e, in caso di parità, una votazione intermedia decide chi 'esce'. I risultati degli altri candidati sono tenuti segreti fino alla proclamazione del vincitore, e ciò aggiunge un elemento di incertezza che potrebbe durare fino al sesto turno delle votazioni.

I lavori di questa giornata altamente significativi per lo sport mondiale sono in programma dalle 9 alle 17, orario entro il quale verrà proclamato il nuovo presidente del Cio. Previste dal programma, dopo l'annuncio, anche una 'zona mista' con i vari candidati, e una conferenza stampa di colui che sarà stato eletto. San Marino come altri Stati non ha rappresentanti all'interno dei Membri del Cio e dunque così come tanti altri Paesi non parteciperà alle elezioni del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale.

