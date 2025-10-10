Elia Vivani si ritira: lascia uno dei migliori velocisti e pistard italiani

Elia Viviani si ritira dal ciclismo, a 36 anni: il Giro del Veneto con arrivo nella sua Verona, mercoledì 15 ottobre, sarà per lui l'ultima corsa su strada. Poi, il saluto alla Nazionale su pista, con i Mondiali di Santiago del Cile tra il 22 e il 26 ottobre, uno spiraglio aperto per vederlo anche alla Sei giorni di Gand, in Belgio, e la sua carriera sarà conclusa.

Velocista di livello mondiale, pistard eccezionale, nonché portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 – insieme a Jessica Rossi –, Viviani conta 90 successi su strada. Su tutti spiccano l'oro e l'argento europei nelle prove in linea, ottenuti nel 2019 e nel 2017, inframmezzati dal titolo nazionale. Nei grandi giri ha vinto cinque tappe al Giro d'Italia, tre alla Vuelta a España e una al Tour de France.

I suoi successi più preziosi, però, sono arrivati in pista, a partire dalle tre medaglie olimpiche consecutive: l'oro di Rio 2016 nell'omnium, il bronzo di Tokyo 2020 nella stessa disciplina e l'argento di Parigi 2024 nell'americana. Nel mezzo, 2 ori, 3 argenti e cinque bronzi mondiali, oltre a 15 ori, due argenti e cinque bronzi europei, che l'hanno reso uno dei pistard più forti al mondo a cavallo tra lo scorso decennio e quello in corso.







