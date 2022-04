Elisa Longo Borghini trionfo alla Roubaix

Grande impresa di Elisa Longo Borghini che vince la Roubaix femminile con un vantaggio di oltre 20 secondi sulle inseguitrici. L'azzurra della Trek Segafredo ha conquistato la grande classica con un'azione straordinaria nata a 30 km dal traguardo insieme ad altre atlete che si sono via via staccate. Il ritmo imposto dall'ex iridata si è ben presto rivelato insostenibile per le altre che si sono dovute arrendere. E' un momento d'oro per il ciclismo femminile: la scorsa settimana la 24enne Marta Cavalli aveva vinto l'Amstel Gold Race.