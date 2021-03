CICLISMO Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Binda

Elisa Longo Borghini vince, meglio dire domina, l'edizione 2021 del Trofeo Binda. Per la ventinovenne atleta ossolana è il secondo successo nella classica del World Tour Femminile. L’azione decisiva della campionessa italiana in carica è nata al penultimo giro del circuito finale: fino a quel momento l'atleta della Segafredo Trek era rimasta tranquilla all’interno del gruppo. A scatenare la bagarre ci ha pensato una delle favorite, Katarzyna Niewiadoma con il suo scatto cui la Longo Borghini ha immediatamente risposto, agganciandola e poi partendo da sola. Alle spalle della fuggitiva un gruppetto con tutte la migliori ad esclusione dell'olandese Blaak. Per l'azzurra i secondi di vantaggio sono una quindicina all'inizio dell'ultimo giro, poi il cambio di passo con tanti saluti all'agguarrita concorrenza. Prima 30 secondi, poi un minuto al Gran Premio della Montagna di Orino. Nell'ultimo tratto la piemontese non si è accontentato di controllare, ma ha continuato la sua azione di attacco fino agli ultimi 100 metri. La volata del gruppo è andata a Elisa Balsamo su Sofia Bertizzolo a completamento di una grande giornata per il ciclismo italiano.



