Eliud Kipchoge è leggenda su strada

Passano gli anni, ma quattro non sono poi così lunghi, per parafrasare Adriano Celentano (anche se per il molleggiato erano 8) ma quello che ha combinato il fuoriclasse keniano Eliud Kipchoge ha dell'incredibile. 4 anni dopo sempre sullo stesso percorso ha stabilito il nuovo record del mondo nella maratona di Berlino. Il due volte campione olimpico, con il tempo di 2 ore, 1 minuto e 9 secondi ha abbassato di 30 secondi il primato da lui stesso stabilito nell’edizione del 2018. Per Kipchoge si tratta della quarta vittoria conquistata sulle strade della capitale tedesca. 37 anni padre di tre figli Kipchoge pesa 52 chilogrammi. Nato e cresciuto nella tribù contea dei Nandi nel cuore dell'Africa si è fatto conoscere nel 2003 oro nel cross categoria junior e campione del mondo dei 5000 metri a Parigi. La prima parte di carriera la dedica solo alla pista, in particolare ai 5000 metri dove alle Olimpiadi ottiene l’argento ad Atene 2004 e il bronzo a Pechino quattro anni dopo.

Dal 2012, Kipchoge si dedica solo alla strada. Vince le maratone più importanti, Berlino e Londra quattro volte, Chicago e Rotterdam. Il 12 ottobre del 2019 correndo sulle strade all’interno del grande polmone verde di Vienna, il ‘Prater’, in 1 ora 59’40, diventa il primo uomo a concludere la maratona sotto le due ore. Il crono, però, non venne omologato perché Eliud era stato aiutato da ben 41 ‘lepri’ che si erano alternate per mantenere lo stesso ritmo e con rifornimenti liberi. L’8 agosto dello scorso anno vincendo la maratona delle Olimpiadi di Tokyo diventa il terzo di sempre, dopo l'etiope Adebe Bikila e il tedesco Waldemar Cierpinski, a confermarsi campione olimpico per due edizioni consecutive. Ed ora per Kipchoge arriva un altro record che lo consegna definitivamente alla leggenda della corsa su strada.