Emanuele Cesarini nuovo presidente della Beach & Park Volley

Ieri mercoledì 22 giugno si è svolta l'assemblea dei soci della Beach & Camp, chiamata ad approvare il bilancio e a votare le cariche sociali. È stato eletto come presidente Emanuele Cesarini, prendendo il posto di Leo Gennari, alla guida della società dal 2006, assumendo il ruolo di vice-presidente e dichiara: “Emanuele è la persona giusta per continuare a far crescere la società e allargarne gli orizzonti”. A Milena Guidi è stato affidato il compito di segretario generale mentre Micaela Gennari sarà la tesoriera della società. Nel direttivo sono stati inoltre eletti Catia Cesarini, Luisa Gennari e Sanzio Oliva. “Leo Gennari e tutti i dirigenti societari hanno fatto un gran lavoro a tutti i livelli, creando un clima di aperta e buonissima collaborazione con la Federazione. Io voglio lavorare in continuità con quanto fatto finora” afferma i nuovo presidente subito dopo la sua elezione.

Nella foto da sinistra a destra: Catia Cesarini, Luisa Gennari, Emanuele Cesarini, Leo Gennari, Micaela Gennari e Sanzio Oliva.