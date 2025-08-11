CICLISMO Emergenza incendi: il Tour del Portogallo cambia il percorso

L'emergenza incendi in Portogallo non risparmia nemmeno il ciclismo: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare una parte del percorso della quinta tappa, interessata appunto dalle fiamme. Salva comunque la salita finale che ha regalato spettacolo grazie soprattutto all'azione solitaria del sudafricano Byron Munton che ha preceduto il colombiano Pena e il russo Nych. Proprio lui assume il comando della classifica generale che registra il crollo dell'ex leader Marti.



