SPORT Emilia-Romagna: nel 2021 quaranta eventi nazionali e internazionali in tutte le discipline

Emilia-Romagna: nel 2021 quaranta eventi nazionali e internazionali in tutte le discipline.

Ciclismo, con quattro tappe del Giro d’Italia ad attraversare il territorio regionale. Formula 1, con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola, e MotoGp, con l’appuntamento iridato di Misano Adriatico. Poi calcio, pallavolo, tennis, calcio a 5, pallamano, pattinaggio, atletica leggera, tennis tavolo paralimpico, beach volley, arrampicata, mountain bike. Ma anche la sfida degli Ironman e la tappa di Oceanman, circuito internazionale di nuoto in acque aperte. O Trisome Games, il Campionato del mondo per ragazzi con sindrome di Down chiamati a gareggiare su 7 discipline (atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, pallacanestro, tennis e tennistavolo).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Tante discipline per quaranta appuntamenti che ribadiscono come il grande sport voglia continuare a essere protagonista in Emilia-Romagna. "Nei prossimi mesi, dopo aver reclutato già Alberto Tomba e Davide Cassani, cercheremo disponibilità di altri campioni a farsi testimonial - ha spiegato in videoconferenza Stefano Bonaccini - e stiamo già ragionando, se e come riusciremo a portare le eccellenze dell'Emilia-Romagna al villaggio olimpico di Tokyo e anche alle paralimpiadi".



I più letti della settimana: