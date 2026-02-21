Epica Italia nello Ski Cross: oro e argento per Deromedis e Tomasoni

Sotto una tormenta di neve a Livigno, l'Italia riscrive la geografia dello Ski Cross. Gli azzurri salgono per la prima volta nella storia alle Olimpiadi in questa disciplina e lo fanno nel modo più bello, con una straordinaria doppietta. Oro per il fuoriclasse Simone Deromedis – trentino, classe 2000 – che domina la finale e chiude davanti a Federico Tomasoni – bergamasco classe 1997 – che la spunta al photofinish sullo svizzero Riva. Due medaglie pesanti e preziose che consentono all'Italia di salire a quota 29 medaglie e andare in doppia cifra di ori, conquistando il decimo metallo più prezioso a Milano-Cortina.

