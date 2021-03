Sarà Erba Vita Group il main sponsor di New Rimini Baseball. La nuova squadra riminese ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A, allenamenti che si svolgono attualmente a Riccione per via dei lavori in corso allo Stadio dei Pirati che tra poche settimane sarà intitolato a Rino Zangheri. Il manager della squadra è Mike Romano, vera e propria icona del Baseball italiano.