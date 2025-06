Errani-Vavassori trionfano a Parigi: è il secondo Slam in doppio misto

La coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori ha conquistato il torneo di doppio misto del Roland Garros, battendo in finale la coppia statunitense composta da Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4 6-2.

Per la coppia azzurra si tratta del secondo titolo Slam insieme, dopo il successo ottenuto lo scorso settembre agli Us Open. Una vittoria netta e convincente che conferma l'ottimo affiatamento tra i due azzurri sui grandi palcoscenici internazionali.

L'avventura di Sara Errani a Parigi, però, non è ancora finita: la tennista romagnola sarà infatti in campo domani nella semifinale del doppio femminile, in coppia con Jasmine Paolini. Le due italiane affronteranno la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider per un posto in finale.

Andrea Vavassori, invece, è stato eliminato dal tabellone del doppio maschile, dove gareggiava in coppia con Andrea Bolelli.