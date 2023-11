TENNIS Esordio da favola per Sinner alla Finals

Sospinto dal grande tifo di Torino, sede della Finals Atp, Jannik Sinner debutta alla grande. Alla prima partita del "Master" l'altoatesino batte 6-4 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista azzurro in tutto il match non ha concesso una sola palla break e in attesa della partita di questa sera tra Djokovic e Rune vola in testa al gruppo verde.

