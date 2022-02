Ester Ledecka vince la prima discesa post olimpiadi

E' della ceca Ester Ledecka il primo hurrà post olimpiadi. A Crans Montana dimostra tutto il suo valore con una prova tutta all'attacco, linee giuste nella parte alta del tracciato e l'accelerazione decisiva nel finale. 1'30”17 per lei, + 0”21 sulla norvegese Mowinckel, terza l'austriaca Huetter. Migliore delle azzurre Sofia Goggia dodicesima non ancora al meglio della condizione fisica. Tutte le italiane sono apparse in difficoltà nelle linee, il grosso del vantaggio è stato perso nella parte alta e in quella bassa, infatti sono tutte vicine con Nadia Delago quattordicesima, Elena Curtoni sedicesima, Federica Brignone diciassettesima e Nicol Delago diciannovesima.

Delusione per le altre big, la favorita Gut, partita con il pettorale uno, è uscita dopo poche porte, mentre la connazionale Suter non ha trovato ritmo chiudendo solo decima. In classifica generale di sci alpino femminile, guida Mikaela Shiffrin con 1026 punti, seguita dalla Vlhova, oro a Pechino nello slalom speciale con 1011, terza e quarta le due italiane Sofia Goggia e Federica Brignone.