Esultano Viviani e Cavendish.

Continua a parlare italiano il Tour della Provenza. Dopo la zampata di Filippo Ganna nel prologo, è arrivata oggi la volata perfetta di Elia Viviani. Sul traguardo di Les Saint Maries de la Mer è stato l'esperto velocista azzurro a mettere tutti d'accordo e capitalizzare al massimo l'eccellente lavoro della squadra. Su tutti di Filippo Ganna, che non la maglia di leader della Generale addosso, non ha esitato a mettersi al servizio del compagno risultando addirittura decisivo nella chiusura su Bodnar. Vanmarcke secondo e Alaphilippe terzo, ma in graduatoria resiste Ganna davanti di 4 secondo su Alaphilippe. Per Viviani primo successo stagionale e vittoria numero 86 in carriera. In Oman al secondo tentativo fa centro Mark Cavendish. Finito dietro Fernando Gaviria nella prima frazione, il britannico conquista la seconda tappa del Tour e si porta anche al comando della Generale. E' la vittoria numero 157 della sua infinita carriera. La tappa ha vissuto essenzialmente sulla fuga a due di Angulo e Clancy che il gruppo ha fatto cuocere a bagno maria lasciandoli avanti di un paio di minuto. Ma quando le squadre dei velocisti hanno deciso di ricucire, il destino del tandem si è compiuto. Il corridore di casa Mohammad Al Wahidi ha provato anche il contropiede, ma quando la Quick Step aveva già lavorato per Cavendish. Che è stato portato al traguardo. Il resto l'ha fatto il colpo di pedale dell'ex iridato, primo davanti a Goves e Capiot. Colnaghi, tredicesimo, primo italiano.

