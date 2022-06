Eterno Nadal: 14' Roland Garros

Eterno Nadal: 14' Roland Garros.

È un immenso Rafa Nadal. Lo spagnolo batte Casper Ruud con il punteggio di 6-3 6-3 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco e si porta a casa il 14° titolo al Roland Garros. Con questo risultato Nadal conquista il 22° Slam, allungando nella classifica all-time dei Major sui rivali di sempre Federer e Djokovic fermi a quota 20. A fine partita Rafa Nadal ha confermato che andrà avanti: "Non so cosa accadrà, ma finché avrò forza continuerò a lottare".

