EUROPEI FEMMINILI Euro donne: Italia eliminata, Belgio vince e va ai quarti

L'Italia è stata sconfitta 1-0 dal Belgio nella terza partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile, giocata a Manchester, e viene eliminata dal torneo. Ai quarti, insieme con la Francia, vanno le belghe. "Non meritavamo di perdere, le ragazze stasera dato tutto ma il calcio è questo e va accettato" Così la ct dell'Italia, Milena Bertolini. "Ci è mancata la tranquillità in queste partite. Anche stasera l'aspetto emotivo ha avuto il sopravvento ma loro sono state comunque brave - ha proseguito Bertolini ai microfoni della Rai -. Questa è un'esperienza importante, che non avevamo mai provato e che ci farà crescere e diventare più forti. Ora voltiamo pagina prendendo le cose positive, capendo quelle negative e cercando di non ripetere certi errori".

