Europe Championship Series, trofeo a Francia e Irlanda.

Dopo la prima prova in Algarve, le Championship Series del Rugby Europe 7 si completano ad Amburgo. Dove in campo maschile ci sono due vincitori, la Spagna, che fa sua la tappa in terra tedesca, e l'Irlanda, che conquista il torneo. Ai green è sufficiente il ko per 24-19 nella semifinale con gli iberici, che si fanno perdonare imponendosi anche nell'ultimo atto con la Francia, battuta dono un tiratissimo 21-19. Così la Spagna alza il trofeo di Amburgo e l'Irlanda comanda la classifica complessiva con 36 punti, due in più dei transalpini. Terzi proprio gli spagnoli a -6, mentre quarta a -8 c'è la Gran Bretagna, che ad Amburgo crolla 33-7 nella semifinale con la Francia. Francia che ai quarti aveva rifilato un 33-7 anche all'Italia, 7ª nella tappa tedesca e 8ª assoluta.

Tra le donne invece la Francia si prende tutto, sia torneo di Amburgo che Championship Series. Già vincitrici nella tappa portoghese, le transalpine fanno bis dimostrando una superiorità schiacciante: 49-7 alla Polonia in semifinale e poi 26-7 alla Spagna, in una finale uguale e contraria a quella del tabellone maschile. Francia dunque campione delle Championship con 40 punti complessivi, a +10 dalle spagnole e dalla Gran Bretagna, che ad Amburgo esce nel quarto con la Polonia. Polonia che complessivamente è quarta davanti all'altra semifinalista del torneo tedesco, il Belgio. Per l'Italia, uscita ai gironi, è 9° posto sia di tappa che assoluto.

