CICLISMO Europei 2020: straordinaria Eleonora Gasparrini, oro nella prova in linea juniores Si tratta della terza medaglia d’oro per l'Italia

La regione francese della Bretagna da oggi diventa un po' la 21esima regione d'Italia. Perché splende ancora il Tricolore in quel di Plouay. In terra transalpina, dove si sono svolti gli Europei di ciclismo su strada 2020, arriva la terza medaglia d’oro per il Belpaese. A portarla a casa, nella prova in linea femminile juniores, è una strepitosa Eleonora Gasparrini.

Ennesima eccezionale prova di squadra da parte dell'Italia: le azzurre erano di gran lunga la compagine più numerosa nel gruppo principale nell’ultima parte di gara, con addirittura tre atlete a tirare la volata al proprio capitano. La 18enne Gasparrini, già capace di conquistare il titolo italiano sia in linea che a cronometro nel 2019, è riuscita a finalizzare al meglio il lavoro delle compagne arrivando a braccia alzate. L'atleta piemontese si è imposta davanti alla coppia belga formata da Vanhove e de Clercq, mentre a completare la top-5 troviamo la francese Squiban e la portoghese Campos.

La gara maschile juniores è andata, invece, al velocista danese Kasper Andersen che si è imposto in uno sprint di gruppo. Secondo posto per il ceco Pavel Bittner, mentre sul gradino più basso del podio è giunto il belga De Lie. Il primo degli azzurri al traguardo è stato Lorenzo Balestra, il quale ha colto il quinto posto, preceduto anche dal tedesco Marco Brenner.

Una campagna di Francia di tutto rispetto per l'Italia che conquista in totale 7 medaglie. Oltre all'oro odierno quelli di Nizzolo e Balsamo, l'argento della Longo Borghini e i bronzi di Milesi, Cipressi e nella staffetta mista a cronometro.



