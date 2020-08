Europei 2020, termina con un bronzo nella staffetta mista l'avventura italiana a Plouay

Con la staffetta mista a cronometro cala il sipario sui Campionati europei di ciclismo su strada 2020 di Plouay, in Francia. Ed è proprio in questa gara che l’Italia, già bronzo nel 2019 quando la specialità debuttò nella rassegna, si conferma sul terzo gradino del podio dopo un duello, sui fili del secondo, con la Francia, cucchiaio di legno, nonché grande sconfitta dell'edizione casalinga.

Per il Belpaese è il settebello tanto atteso: 7 medaglie di cui 3 ori, 1 argento e 3 bronzi che portano l’Italia al secondo posto nel medagliere per nazioni alle spalle della sola Olanda e davanti alla Germania.

In gara è la Svizzera a registrare il miglior tempo con i 35 minuti e 23” degli uomini dopo i due giri previsti. Con questo riferimento, gli azzurri Bertazzo e Plebani, pistard d’eccellenza che pagano la morfologia del percorso, con lo specialista Affini, bronzo a crono nell’edizione del 2019, non riescono a raggiungere gli svizzeri e chiudono i loro due giri, con Bertazzo che si stacca all’ultima salita, a 54” di distacco dal miglior tempo.

Spetta, quindi, alle 3 azzurre Guazzini, Bussi e Cecchini, il compito di recuperare terreno e tempo preziosi perché l’Italia è virtualmente quarta, alle spalle di Svizzera, Germania e Francia. Il trio rosa riesce a recuperare sulla Francia, strappandole quel bronzo virtuale guadagnato dopo la prova degli uomini. L’Italia conquista così la sua settima medaglia, nonché il terzo bronzo in 1 ora e 16”, grazie alla tenacia delle azzurre Cecchini e Guazzini che agli ultimi metri non cedono alle francesi.

Il duello per l’oro è tra Svizzera e Germania di un'altra categoria rispetto a tutte le alte compagini: a spuntarla è la nazionale tedesca, oro in 1h e 14’, due minuti e 35 in meno delle azzurre. Per la Svizzera è argento e tanto rammarico per i soli 26 secondi di distacco.