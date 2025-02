Europei, altri due ori per l'Italia

L'Italia aggiunge due ori alla collezione di medaglie degli Europei di ciclismo su pista in corso in Belgio e sale a quota tre vittorie nella competizione. I successi del giovedì arrivano da Matteo Bianchi, che si conferma campione nel chilometro da fermo, e dall'inseguimento femminile a squadre, anche in questo caso un titolo confermato.

Il primo oro di giornata è di Bianchi, che domina la finale, chiudendo davanti a Maximilian Dornbach. Il 23enne di Bolzano scende sotto al minuto, stampando un tempo di 59”965, mentre il tedesco si ferma a 1'00”390. Il bronzo va al ceco David Peterk, chiude al settimo posto l'altro italiano, Stefano Minuta.

Mantiene il trono continentale anche la squadra femminile dell'inseguimento, composta da Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e una Marta Fidanza al secondo oro nella competizione, dopo la vittoria individuale nello scratch. Azzurre prime in 4'14"213 di fronte alla Germania, battuta di sette decimi, nonostante Consonni, negli ultimi due giri, si fosse un po' staccata dalle compagne. Terza è la Gran Bretagna, eliminata dall'Italia in semifinale.

Medaglia sfiorata anche al maschile, nell'inseguimento, con gli azzurri che schierano una formazione sperimentale, composta da Boscaro, Galli, Favero e Lamon, e chiudono quarti. Vince la Danimarca, di fronte a Gran Bretagna e Svizzera.