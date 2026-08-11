Europei atletica, doppietta azzurra nel peso con Fabbri e Weir

Su il sipario sull'Europeo d'atletica e l'Italia è subito in prima fila con la doppietta nel lancio del peso. Leonardo Fabbri non tradisce le aspettative ed è d'oro con la misura di 22.31: battuto l'altro azzurro Zane Weir, d'argento con 21.12. A podio con loro c'è lo svedese Wictor Petersson, con 20.97. Fabbri si era presentato da favorito n°1, perché campione uscente (vinse anche a Roma '24) e soprattutto perché deteneva le 18 migliori prestazioni stagionali, con 9 vittorie nelle ultime 10 gare disputate. Si era distinto già in qualifica – unico sopra i 21 metri – e al momento decisivo non ha avuto esitazioni. Dietro di lui c'è la prima medaglia europea “all'aperto” per Weir, già oro a livello indoor a Istanbul '23.

Doppietta anche nella gara femminile, qui però marcata Paesi Bassi: Schilder si impone su van Klinken, bronzo alla tedesca Mabry. Grande protagonista di giornata anche la Norvegia che dà il meglio nella 4x400 misti: Warholm, Iuel, Kulseng e Jaeger prevalgono su Regno Unito e Paesi Bassi firmando il nuovo record della competizione in 3' 09” 62. In più, gli scandinavi sono d'oro anche nei 5mila, nei quali Ingebrigsten piazza il suo miglior crono stagionale in 13' 15” 29 e vince sul tedesco Bremm e sul francese Daguinos. Infine, nei 100 la britannica Hunt conquista l'oro in volata sulla polacca Swoboda, arresasi per 2 centesimi; bronzo alla belga Nkansa.







