Europei Beach Tennis: Grandi/Colonna fuori ai quarti.

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Marika Colonna e Alice Grandi ai Campionati Europei di beach tennis in svolgimento a Sofia (Bulgaria). La coppia femminile, dopo le due nette vittorie contro le portacolori di Estonia e Olanda, si sono trovate di fronte oggi le favorite italiane Sofia Cimatti e Nicole Nobile, seconda testa di serie del tabellone. Dopo un primo set più combattuto di quel che il risultato possa far pensare (6-1 per le azzurre), nel secondo set le due titane hanno creato non pochi pensieri alle avversarie, cedendo solo al tie-break (10-8) con un set point sprecato sul 6-5. Una bella prova per le biancazzurre che escono a testa alta dal torneo, così come la coppia maschile Bombini – Galli, eliminata agli ottavi dai forti avversari russi Gurev - Syrov. Nel tardo pomeriggio di ieri erano scese in campo anche le coppie del misto, senza troppa fortuna: Marika Colonna e Alvise Galli avevano ceduto ai favoriti francesi Mannarino – Guegano, mentre Alice Grandi e Nicolò Bombini si erano arresi ai tedeschi Meyer – Ringlstetter.

