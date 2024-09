CICLISMO Europei: bronzo Gasparrini tra le Under 23

La prova in linea Under 23 è spettacolo allo stato puro con fughe, cuciture, riattacchi, fin dai primi chilometri di corsa. Il nuovo campione continentale della categoria è l'olandese Huun Arz, classe 2002 già vincitore di una tappa al Giro d'Italia Next Gen. Per lui già in tasca un contratto con la Intermarché e dalla prossima stagione passerà professionista. Nella volata a due, arrivata dopo una severa selezione, l'olandese ha avuto la meglio sul tedesco Niklas Beherns. Bronzo al francese Leadre Lozouet. Spettacolo, è una novità in questo Europeo ricco d'azzurro, senza italiani nelle prime posizioni. Al mattino invece la gara femminile aveva portato sul podio Eleonora Camilla Gasparrini, bronzo di puro talento. Alla campana dell'ultimo giro il gruppo il gruppo si è presentato ancora compatto, ma ai 10 km complici una caduta e l'andatura sostenuta, le olandesi si sono messe in testa a strappare seguite dalle italiane Fiorin e Gasparrini. Nel rettilineo finale volata imperiosa per Sofie Van Rooijen e Scarlet Souren, rispettivamente oro e argento. Bronzo che vale per l'ottima Gasparrini che premia il lavoro di tutta la squadra.

