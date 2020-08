CICLISMO Europei ciclismo, Longo Borghini d'argento dietro a van Vleuten Negli uomini U23 vince il norvegese Hvideberg.

Tra gli ori di ieri e i bronzi juniores, nel medagliere azzurro agli Europei di ciclismo mancava solo l'argento. Mancava ma ora c'è, firmato da Elisa Longo Borghini nella prova in linea elite. La campionessa italiana a cronometro è l'unica a tener testa fino in fondo ad Annemiek van Vleuten, che aggiunge il suo oro a quello a cronometro di Anna van der Breggen per la seconda doppietta europea consecutiva dell'Olanda in rosa. Dopo una corsa durissima e inizialmente anche battuta dalla pioggia, a due giri dalla fine restano in quattro a giocarsi la vittoria. Longo Borghini ha il pedale caldo e accelera tagliando fuori prima l'olandese Blaak e poi la polacca Niewiadoma, che sarà di bronzo. Resta solo van Vleuten, che però ne ha di più: la piemontese resiste ai primi due attacchi ma infine cede, chinando il capo innanzi alla maggior potenza dell'avversaria.

Bandiera unica – stavolta norvegese – anche tra gli uomini U23: qui all'oro nella cronometro di Leknessund segue quello nella prova in linea di Jonas Hvideberg, vittorioso davanti al danese Anthon Charming e al ceco Vojtech Repa. I tre sono stati i soli a non arrendersi mai in una gara molto movimentata, animata, nel finale, da un tentativo di fuga da parte di 18 atleti, tra i quali pure l'azzurro Frigo. Un plotone corposo andatosi via via ad assottigliare, fino a quando non resta che il terzetto da podio a giocarsi il successo, che Hvideberg s'aggiudica in volata. Per l'Italia il migliore è Michele Gazzoli, 10° al traguardo.



