BEACH TENNIS Europei: Colonna e Grandi volano ai quarti di finale

Proseguono, a Creta, i Campionati Europei di Beach Tennis. Buone notizie dal torneo femminile, dove Marika Colonna e Alice Grandi, grazie al successo per 6-4 6-4 sulle lettoni Strode – Tarasevica, guadagnano i quarti di finale. Domani le biancazzurre sfideranno le italiane Cimatti – Nobile, prima testa di serie del tabellone, per provare a centrare l’ingresso in semifinale. È arrivato uno stop al secondo turno contro gli azzurri Doriano Beccaccioli e Diego Bollettinari, invece, per la coppia maschile formata da Alvise Galli e Federico Zafferani, che nonostante una buona prova hanno dovuto abbandonare il torneo (6-3 6-2). Si è fermata agli ottavi di finale la corsa delle coppie sammarinesi nel torneo di doppio misto. Ieri, all’esordio, Marika Colonna e Federico Zafferani hanno superato gli estoni per 3-6 7-5 10-7 e oggi, al secondo turno, si sono imposti sui polacchi Robok – Krupski per 6-1 2-6 10-8. Agli ottavi la coppia biancazzurra ha poi dovuto sfidare gli italiani numeri 1 Gasparri – Cappelletti, che si sono aggiudicati il match per 6-1 6-2. Partivano dal secondo turno, invece, Alice Grandi e Alvise Galli, che all’esordio si sono imposti per 6-0 7-5 sulla coppia bulgara Dimova – Nentchev. Agli ottavi, poi, per i biancazzurri è arrivato uno stop contro i francesi Barrau – Irigaray (6-4 6-3).

