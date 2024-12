ATLETICA Europei corsa campestre, l'Italia chiude con un tris di ori A vincere sono Nadia Battocletti, il cui risultato dà il la anche al successo anche nella classifica a squadre, e la staffetta mista.

Europei corsa campestre, l'Italia chiude con un tris di ori.

Agli Europei di corsa campestre l'Italia chiude in gloria, dominando l'ultima giornata. Nell'individuale femminile c'è l'oro di Nadia Battocletti, arrivato a 12 anni dal primo, e unico, precedente successo italiano, firmato Andrea Lalli. L'argento olimpico nei 10mila corre in 25' 43”, battendo per appena 11” la tedesca Klosterhalfen; terza la turca Can, in 26' 01”. È il 3° alloro continentale del 2024 per Battocletti, già campionessa nei 5mila e nei 10mila agli Europei di Roma. E grazie al suo risultato, l'Italia femminile si prende anche l'oro a squadre con 33 punti, battendo Gran Bretagna, per tre lunghezze, e Belgio.

E infine è oro anche per la staffetta mista, che torna a colpire a due anni dal successo casalingo di Torino: qui si comincia con Sebastiano Parolini nel gruppo di testa, poi Marta Zenoni prende il comando, Sintayehu Vissa lo mantiene e Pietro Arese lo blinda, conquistando la vittoria in volata sul francese Bedard e sul britannico Bilyard.

A livello maschile, nei giorni scorsi c'è stato anche l'argento di Yeman Crippa: l'azzurro corre in 22' 24”, 8” in più del vincitore, il fuoriclasse norvegese Ingebrigtsen, e 7” in meno dello spagnolo Ndikumwenayo, relegato al bronzo. Bronzo che l'Italia si aggiudica, a livello di squadra, nel femminile U20, dietro Gran Bretagna e Francia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: