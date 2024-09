CICLISMO Europei Crono: Edoardo Affini nuovo Campione

E' subito grand'Italia ai Campionati Europei di Ciclismo di Limburg. Il nuovo campione continentale è Edoardo Affini, 28enne mantovano che ha coperto i 31,3 chilotri del percorso in 35'15'', 10 secondi meglio dello svizzero Stefan Kung, argento. Terzo un altro italiano, Mattia Cattaneo. Per Affini si tratta della quarta vittoria in carriera, subentra nell'albo d'oro al britannico Josh Tarling, ed è il primo azzurro a centrare il titolo europeo. Moreno Moser e lo stesso Affini si erano in passato aggiudicati il bronzo. Nel 2021 e 2022 l'argento e bronzo di Filippo Ganna.La gara di Affini è stata in crescendo: al rilevamento dei 10 chilometri è secondo tempo per poi portarsi al comando ai 20 Km e tagliare il traguardo con il miglior tempo. Nella prova femminile, trionfo della belga Lotte Kopecky che, al traguardo in 39 minuti netti, ha preceduto di 44″ l’olandese Ellen van Dijk e di 1’03” l’austriaca Christina Schweinberger, rispettivamente argento e bronzo. L’azzurra Vittoria Guazzini, ha chiuso quinta.

