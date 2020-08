CICLISMO Europei crono Elite, Kung regala l'oro alla Svizzera Quinto il mantovano Edoardo Affini. Bronzi per Milesi e Cipressi nelle crono junior

È vero non c'erano Dumoulin, Martin, Roglic e il campione in carica Remco Evenepoel. Ma una medaglia d'oro è sempre una medaglia d'oro. Sul gradino più alto del podio ci è salito Stefan Kung al termine della cronometro maschile ai campionati europei di ciclismo di Plouay, in Francia. Il ciclista svizzero è stato il più veloce a tagliare il traguardo chiudendo i 25,6 chilometri del percorso in 30 minuti e 18 secondi.

Il padrone di casa Remi Cavagna ha vinto la medaglia d'argento, mentre il bronzo è andato al belga Victor Campenaerts. Due gli italiani in gara: a ottenere il risultato migliore è stato Edoardo Affini con il quinto posto dietro ad Alex Dowsett. Il mantovano dopo il bronzo dello scorso anno, non è riuscito a riconfermarsi, mentre l'altro azzurro, Alexander Konychev è finito nelle retrovie.

La crono femminile è andata all'olandese Anna Van Der Breggen, che ha chiuso in 34 minuti e 3 secondi, aggiudicandosi la medaglia d'oro. L'altra olandese, nonché campionessa uscente, Ellen Van Dijk ha conquistato l'argento. Bronzo per la svizzera Marlen Reusser. L'unica azzurra in gara, Vittoria Bussi, è finita quinta nonostante fosse stata velocissima nella prima metà di gara.

Le soddisfazioni per l'Italia sono arrivate dalle categorie juniores. A conquistare la medaglia di bronzo nella prova a cronometro sono stati Carlotta Cipressi e Lorenzo Milesi. Cipressi, 17 anni di Forlì, quest'anno campionessa italiana nell'inseguimento, è arrivata a 1'28" dall'olandese Elise Uijen. Milesi, 18 anni di San Pellegrino Terme, approdato al ciclismo solo pochi anni fa dopo aver iniziato la carriera sportiva nel calcio, ha chiuso a 18 secondi dal vincitore, il ceco Vacek Mathias e a 14 dal tedesco Marco Brenner.



