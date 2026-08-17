EUROPEI ATLETICA Europei di atletica, Italia prima nel medagliere: 22 podi e 10 ori a Birmingham Gli azzurri chiudono davanti a Gran Bretagna e Germania. Decisiva l'ultima gara, con l'oro della 4x400 maschile al fotofinish sui padroni di casa

Europei di atletica, Italia prima nel medagliere: 22 podi e 10 ori a Birmingham.

L'Italia chiude al primo posto il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham con 22 medaglie complessive: 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli azzurri sono primi sia per numero di vittorie sia per podi, confermando il successo ottenuto due anni fa agli Europei di Roma, quando le medaglie furono 24.

Il sorpasso decisivo sulla Gran Bretagna è arrivato nell'ultima gara del programma, la 4x400 maschile. Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati hanno conquistato l'oro battendo proprio i britannici al fotofinish per appena tre centesimi. Un successo che ha portato l'Italia a quota 10 ori, contro i 9 dei padroni di casa, secondi con 19 medaglie complessive. Terza nel medagliere per ori la Germania, che ha chiuso con 6 successi e 21 podi.

Nell'ultima giornata è arrivato anche il titolo di Larissa Iapichino nel salto in lungo. La 24enne azzurra ha vinto con 7 metri esatti, misura centrata già al primo tentativo, precedendo di un solo centimetro la britannica Jazmin Sawyers. Per Iapichino un'altra conferma ad altissimo livello, poche settimane dopo il record italiano di 7,12 metri.

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