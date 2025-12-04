NUOTO EUROPEI VASCO CORTA LUBLINO 2025 Europei di Nuoto Lublino 2025: oro per l'Italia nella 4x50 mista Seconda giornata che sembrava non sorridere all'Italia fino a quel momento senza podi: quarto e settimo posto per Cerasuolo e Martinenghi nei 100 rana, quinto per Mora nei 200 dorso, quarto Stefanì nei 50 delfino. Poi l'exploit nella staffetta

Europei di Nuoto Lublino 2025: oro per l'Italia nella 4x50 mista.

Nella seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino Polonia, grande bagarre in acqua con l'affermazione della danese Damborg nei 50 farfalla 24.61 per lei davanti a Vanotterdijk e la francese Gastaldello. Stessa specialità al maschile. Non è bastata un'ottima prestazione all'azzurro Simone Stefani che ha chiuso quarto. Oro allo svizzero Ponti, argento per l'ungherese Szabo e bronzo al francese Grousset. Belli tirati i 200 dorso femminili con grande incertezza fino alle bracciate finali. 2.01.66 per l'iberica Sastre, capace di allungare nel finale ed avere nettamente la meglio sulla britannica Shanahan e la francese Mahieu. 200 metri dorso anche per gli uomini, con Lorenzo Mora in evidenza nella prima parte di gara poi però non è riuscito a tenere il ritmo imposto dall'Irlandese Shortt 1.47.89 per lui con Mora che ha terminato la sua gara al quinto posto. 100 metri rana femminili dominio della estone Jefimona 1.02.82, inarrivabile per le avversarie. La belga Gaspard accusa quasi un secondo di ritardo, terza l'israeliana Gorbenko. Nella stessa specialità, in campo maschile, nulla da fare per Martinenghi settimo, e Cerasuolo quarto. I 100 rana maschili sono andati all'olandese Corbeau, capace di prevalere sul turco Sakci secondo e sull'austriaco Mladenovic terzo. E' un Italia che vola nella 4x50 mista. Arriva dalla staffetta il secondo oro per gli azzurri. Quartetto formato da Lazzari e Cerasuolo per gli uomini e Di Pietro e Curtis per le donne.1.36.09 per l'Italia nuovo record della manifestazione davanti ad Olanda e Polonia. Oggi terza giornata, l'Italia punta ad arricchire un medagliere dove dopo le prime due giornate ci sono già 4 medaglie, due ori e due argenti.

