NUOTO Europei di nuoto, Quadarella d'oro anche nei 400 stile libero A Parigi la romana completa la tripletta dopo i successi negli 800 e 1500. Vittoria in 4'01"34

Europei di nuoto, Quadarella d'oro anche nei 400 stile libero.

Simona Quadarella è ancora regina d'Europa. A Parigi l'azzurra conquista l'oro anche nei 400 stile libero, completando la tripletta dopo i successi negli 800 e nei 1500. La romana ha gestito la prima parte di gara per poi cambiare ritmo nella seconda metà, staccando nel finale la tedesca Isabel Gose. Quadarella ha toccato in 4 minuti, 1 secondo e 34 centesimi, centrando per la terza volta in carriera la tripletta europea nelle gare del mezzofondo.

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