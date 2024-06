BASILEA Europei di scherma, giornata senza medaglie azzurre

L'Italia chiude senza medaglie la terza giornata degli Europei di Basilea. La Spada maschile assegna l'oro al francese Midelton che al termine di una finale tiratissima ha battuto l'ungherese Siklosi col punteggio di 15-13. Le due medaglie di bronzo vanno agli sconfitti nelle semifinali, lo svizzero Ian Hauri e l'altro ungherese Andrasfi. Disastro azzurro, nessuno agli ottavi, il migliore si fa per dire è Federico Vismara fuori ai sedicesimi. La storia l'ha fatta la Spagna e precisamente Celia Perez Cuenca che nel torneo di Sciabole vince il primo oro di sempre per il suo paese. In finale superata Lisa Pustzai con il punteggio di 15-13 con ripetuti ribaltamenti di fronte e mutamenti della scena. Altro argento quindi per un'Ungheria sempre sul podio e mai sul gradino più alto. I bronzi al femminile sono quelli della polacca Cielar a lungo al comando della semifinale persa all'ultima stoccata con la Perez Cuenca e dell'altra spagnola Navarro. Niente Italia al maschile, poca al femminile. Michela Battiston fuori ai quarti con la Pustzai, Martina Criscio fermata agli ottavi dalla greca Gkountoura.

