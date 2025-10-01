TV LIVE ·
Europei: Evenepoel domina la crono, 2° Ganna

Il belga vince di 43" ed è campione olimpico, mondiale ed europeo. L'azzurra Venturelli conquista la crono under 23 femminile

1 ott 2025
Europei: Evenepoel domina la crono, 2° Ganna

Il re del cronometro è ancora Remco Evenepoel. Dopo il successo di una settimana fa nel Mondiale, il belga replica anche agli Europei di ciclismo, completando una tripletta mai vista prima: campione olimpico, campione mondiale e campione continentale nella prova contro il tempo, contemporaneamente.

Dietro di lui, primo degli umani è uno che fino a qualche tempo fa era pressoché imbattibile a cronometro, ma che adesso deve inchinarsi ancora, Filippo Ganna. L'azzurro ha ceduto 43 secondi a Evenepoel sui 24 km del percorso tracciato tra i dipartimenti di Drome e Ardeche, in Francia, dove oggi si sono aperti gli Europei. Il bronzo va al danese Niklas Larsen, attardato di 1'08".

Da segnalare, sempre nella giornata di apertura, una medaglia d'oro per l'Italia, conquistata da Federica Venturelli nella cronometro Under 23 femminile.




