TENNIS TAVOLO Europei Giovanili Tennis Tavolo, San Marino chiude al 34° posto

A Varazdin, in Croazia, in campo gli Europei Under 19 dove c'è anche San Marino che chiude le ultime gare a squadre con due sconfitte di misura per 3-2 contro Cipro e Islanda. Esce imbattuto Mattias Mongiusti che continua il suo trend positivo e trova il successo in due incontri. San Marino chiude al 34° posto, lasciando alle sue spalle nazioni come Inghilterra, Lituania, Bosnia e Malta.



