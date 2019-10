Europei in pista, niente podio per Paternoster e Viviani

Serata con poco azzurro agli Europei di Ciclismo su pista. Nell'Omnium donne solo quinta Letizia Paternoster a lungo in corsa per una medaglia nella gara vinta dall'olandese Kirsten Wild che dopo il mondiale conquista anche l'Europeo. Non vanno meglio le cose in campo maschile con il sesto posto di Elia Viviani in una serata dominata dal francese Benjamin Thomas. Oro dunque per il transalpino davanti al danese Hansen e al britannico Wood.