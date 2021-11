NUOTO Europei in vasca corta: altre 6 medaglie per l'Italnuoto Straordinario Razzetti, oro nei 200 farfalla: per il genovese bronzo anche nei 200 misti mentre Ceccon è argento. Secondo e terzo posto per Quadarella e Caramignoli nei 1500 stile femminili, Fangio si tinge di bronzo nei 200 rana sempre femminili.

Gli Europei in vasca corta di Kazan sono sempre più azzurri. Impresa di Alberto Razzetti nei 200 farfalla: il genovese trionfa con un perentorio 1:50.24 demolendo di oltre 9 decimi il precedente record italiano, sempre suo e fatto segnare lo scorso settembre a Napoli. Per il giovane nuotatore anche la soddisfazione di aver battuto il fenomeno indiscusso di questa specialità, Kristof Milak. L'ungherese - campione Olimpico, del Mondo e d'Europa in vasca lunga – questa volta non ha potuto nulla e Razzetti può festeggiare. Addirittura per una doppia medaglia dato che il 22enne è bronzo anche nei 200 misti dietro al connazionale Thomas Ceccon – argento in 1:52.49 – e al greco Andreas Vazaios che ha fatto la differenza soprattutto nelle frazioni dorso-rana staccando i due azzurri.

Doppio tricolore che sventola anche nei 1500 stile femminili con il secondo posto di Simona Quadarella e il terzo di Martina Rita Caramignoli. Le laziali si sono dovute semplicemente inchinare ad Anastasia Kirpichnikova con la russa – padrona di casa - che è stata capace di infliggere ben 16 secondi di distacco a Quadarella doppiando anche diverse rivali. Crono fermato a 15:18.30, ad appena 29 centesimi dal record del mondo. La sesta ed ultima medaglia di giornata per l'Italia arriva dai 200 rana – sempre femminili – con il bronzo conquistato da Francesca Fangio, alle spalle delle due russe Chikunova e Temnikova.

