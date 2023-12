NUOTO Europei in vasca corta: argenti per Razzetti (bis) e Quadarella, bronzo per Mora

Altre quattro medaglie per l'Italia agli Europei in vasca corta di nuoto: Alberto Razzetti è d'argento nei 200 misti e 200 farfalla, mentre Lorenzo Mora è di bronzo nei 100 dorso. Argento anche per Simona Quadarella, nei 1500 stile libero.

Ieri invece era stato bis di argenti con Nicolò Martinenghi, nei 100 rana, e con la 4x50 mista donne.

