Europei indoor: Furlani è d'argento nel salto in lungo

La prima medaglia dell'Italia agli Europei indoor di atletica leggera coincide con un'occasione mancata per Mattia Furlani. Il 20enne azzurro, bronzo alle Olimpiadi di Parigi, ha chiuso al secondo posto una gara in cui ha saltato ampiamente al di sotto delle proprie possibilità, fermandosi a 8,12 metri. Finita la competizione, Furlani ha spiegato di aver litigato tutta la sera con la nuova rincorsa, passata da 16 a 18 passi, ma ha anche detto che questo è un lavoro che darà frutti alla distanza, fatto con l'obiettivo di prendersi l'oro a Los Angeles 2028. Per altro, c'è anche un pizzico di sfortuna perché il bulgaro Bozhidar Sarâboyukov l'ha battuto di un solo centimetro, in una gara in cui, fino al salto decisivo, non era neanche arrivato a 8 metri.

Per quanto riguarda le altre medaglie, spicca la prestazione della svizzera Ditaji Kambundji, che vince l'oro nei 60 metri a ostacoli e segna il nuovo record europeo in 7.67", battendo di un centesimo il precedente primato, che resisteva da 17 anni. Tra gli uomini vince al photofinish il polacco Jakub Szymanski, in 7''43. Nel salto triplo donne, successo della spagnola Ana Peleteiro-Compaoré, con la misura di 14.37 metri, miglior prestazione europea stagionale. Nei 1500 metri donne, vince a sorpresa la francese Agathe Guillemot, in 4:07.23, mentre la favorita, la britannica Georgia Bell, rimane addirittura fuori dal podio. Nei 1500 uomini, invece, il pronostico è rispettato appieno, con la vittoria del il norvegese Jakob Ingebrigtsen in 3:36.56.

Oggi, nella terza giornata di gara, torneranno in pista o in pedana per le finali Alice Mangione, nei 400 metri, Larissa Iapichino, nel salto in lungo, e Andy Diaz e Andrea Dellavalle nel salto triplo.