Europei, Italia a secco tra donne e U23

Nella giornata più attesa, l'Italia rimane a secco. Elisa Longo Borghini e Lorenzo Finn restano giù dal podio nelle prove in linea élite donne e Under 23 uomini degli Europei di ciclismo, chiudendo entrambi al decimo posto. Il miglior piazzamento di giornata non arriva dagli italiani più attesi, ma Simone Gualdi, che si piazza quarto tra i ragazzi, battuto nella volata per il bronzo da Héctor Álvarez. I titoli europei vanno a Jarno Widar e a Demi Vollering.

Widar, che aveva deluso in Ruanda, si prende subito la rivincita su Finn, fresco di titolo mondiale. Il belga passa all'attacco nell'ultimo giro e suoi strappi mandano in crisi l'italiano, che cede. Uno alla volta mollano anche gli altri suoi avversari e Widar arriva in solitaria. Dietro di lui, chiude al secondo posto il francese Decomble, mentre Álvarez regola al photofinish Gualdi.

Al femminile arriva la prima medaglia d'oro con la maglia dell'Olanda per Vollering, che in carriera aveva già vinto Tour de France, Vuelta, Uci World Tour e svariate tappe e gare, ma mai competizioni internazionali. Fino a un certo punto, proprio Longo Borghini sembrava l'unica capace di contrastarla, quando ha risposto al suo attacco ai 39 km all'arrivo, con van der Breggen e Niewiadoma rimaste a ruota, ma in difficoltà. E invece, quando l'azzurra prova a rispondere al secondo strappo dell'olandese, due km dopo, va in crisi come in Ruanda e sprofonda fino al 10° posto. Mentre Vollering chiude in solitaria, alle sue spalle Niewiadoma è seconda e si prende la terza medaglia europea della carriera, mentre per la 35enne van der Breggen arriva il sesto podio continentale di una carriera da leggenda.







