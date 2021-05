Medaglia di bronzo per la staffetta azzurra della 4x100 uomini agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Con il tempo di 3'11''87, gli azzurri Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo sono stati battuti di un soffio dalla Gran Bretagna, che ha conquistato l'argento, mentre la Russia ha vinto l'oro dominando, in 3'10''41.